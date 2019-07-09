Рим, , 15:28 — REGNUM

Руководители неправительственной организации Mediterranea объявили в Facebook сбор средств на уплату штрафов, наложенных властями Италии, передает Agenzia Italia во вторник, 9 июля.

Организация была несколько раз оштрафована итальянскими властями за запрещенную законом доставку в страну нелегальных мигрантов и неповиновение морским службам.

Корабли организации арестованы властями. Однако ее руководители намерены собрать средства и вновь приступить к «спасению».

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.