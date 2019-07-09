Тараз, Казахстан, , 13:25 — REGNUM

Руководитель филиала АО «Казпочта» в Джамбульской области Казахстана подозревается в получении взятки в размере 250 тыс. тенге ($650). Об этом 9 июля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент по противодействию коррупции.

В антикоррупционном ведомстве уточнили, что подозреваемый получил взятку через начальника отдела за решение вопроса о трудоустройстве частного лица. Злоумышленники полностью признали свою вину, поэтому их задержание не применялось.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правоохранительные органы Казахстана задержали акима (главу) Аулиекольского района Кустанайской области, который подозревается в получении взятки через посредника в размере 7 млн тенге ($18,2 тыс.).