Багдад, , 11:26 — REGNUM

Руины Вавилона в Ираке были введены в список наследия ЮНЕСКО. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Ирак отправлял запросы в ЮНЕСКО с 1983 года, но только сейчас учреждение приняло положительное решение.

Ирак намерен застроить большой комплекс вокруг исторической части Вавилона, однако сейчас работа приостановлена из-за нехватки финансовых средств, необходимых для благоустройства местности. Расположенный на реке Евфрат в 100 км к югу от Багдада, «иракский Вавилон» был центром древней вавилонской империи более 4000 лет назад.

Представитель Ирака в ЮНЕСКО перед голосованием отметил: «Что такое Список всемирного наследия без Вавилона? Можно ли рассказать историю человечества, не упоминая эту громадную империю?»