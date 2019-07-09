Катманду, , 11:23 — REGNUM

Посольство Индонезии в Дакке (Бангладеш) провело фестиваль индонезийского батика в столице Непала Катманду в начале июля, чтобы познакомить народ Непала с индонезийским батиком, сообщает Sindonews.

«В рамках фестиваля индонезийского батика мы хотим познакомить народ Непала с индонезийским батиком с его историей и философией, считая, что батик — это культурное богатство Индонезии, которым можно гордиться», — заявила посол Индонезии в Бангладеш и по совместительству в Непале Рина Соемарно.

Известно, что программу фестиваля оживили показы мод от двух индонезийских модельеров Ай Сиарифа и Бенни Адрианто, ток-шоу и семинары. В мастерской по изготовлению батика посетители получили возможность ознакомиться с процессом изготовления батика.

Напомним, ЮНЕСКО признал батик нематериальным культурным наследием человечества.

Читайте также: Индонезийский батик завоевывает мировой рынок