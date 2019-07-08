Москва, , 21:21 — REGNUM

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Университет» и «Коммунарка» будет закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

В течение недели для пассажиров будут закрыты девять станций: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».

Сообщается, что на период закрытия станций будут работать бесплатные компенсационные автобусы. В пресс-службе метрополитена также призвали пассажиров по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями и существующими маршрутами наземного городского транспорта.

Все станции Сокольнической линии возобновят работу в обычном режиме с открытием метрополитена утром 21 июня.