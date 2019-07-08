Москва, , 20:16 — REGNUM

До конца года планируется задействовать две тысячи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в работе по переработке, сортировке и утилизации мусора. Об этом 8 июля заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля РФ Андрей Кутепов на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент, по словам Кутепова, уже задействованы около 1700 человек.

Сенатор рассказал, что между ФСИН и органами власти в регионах создается взаимодействие в сфере переработки, сортировки, утилизации отходов.

«Здесь несколько составляющих. Это не только занятость, это не только тарифы (за вывоз мусора — прим. ИА REGNUM ), на которые мы сейчас обращаем внимание. Мы все хотим, получая квитанцию, видеть, что они не растут, а что уровень переработки растет и утилизация растет. И плюс к этому ресоциализация граждан, которые освобождаются после отбытия наказания. Они входят нормально в жизнь — работоспособные, заинтересованные, мотивированные к работе», — отметил член Совфеда.

По словам Кутепова, участие осужденных в переработке и утилизации мусора может повлиять на стабилизацию размера тарифов.