Стокгольм, , 14:12 — REGNUM

Председатель правопопулистской партии «Шведские демократы» Йимми Окессон опубликовал в соавторстве с Юлией Кронлид статью, в которой предлагается принять меры для защиты сексуальных меньшинств во всём мире. Для этого, по мнению шведских правых, необходимо сократить или вообще прекратить финансовую помощь странам, в которых притесняются сексуальные меньшинства, и международным организациям, которые права этих меньшинств не защищают. В частности, были названы Сьерра-Леоне, Бангладеш, Уганда, Иран, Пакистан, Танзания и Афганистан.

Предлагается создать должность специального уполномоченного при министерстве иностранных дел Швеции, который будет работать только по этому вопросу. В правительстве Швеции назвали статью «интересной», но считают, что «демократы» стучатся в открытую дверь.

Интересно, что партия «Шведские демократы», предпочтение которой отдают около 20% избирателей в Швеции, правая, националистическая и евроскептическая. Она выступает против иммигрантов и глобализации, отстаивает «истинно шведские традиции» и «усиление морали в обществе». Но это не мешает партии отстаивать права сексуальных меньшинств. В 2015 году партия провела провокационный гей-парад в районе Стокгольма, населённом преимущественно мусульманами.

Выход статьи совпал со скандалом в Польше, когда в Кракове был уволен сотрудник шведской сети магазинов IKEA, который отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества по религиозным соображениям. Новость вызвала бурную реакцию в польском обществе. По данному вопросу жёстко высказались многие представители государства и правящей партии «Право и Справедливость». По факту увольнения работника IKEA было возбуждено уголовное дело, после чего всплыли факты ещё нескольких аналогичных увольнений в этой компании.