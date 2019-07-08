Лондон, , 13:34 — REGNUM

Компания Digital Extremes в рамках ежегодной выставки Tennocon 2019 анонсировала новый игровой режим для своего онлайн-шутера Warframe. По заявлению разработчиков, он будет похож на «Битву при Эндоре» из Star Wars, сообщает портал Eurogamer 8 июля.

Новый режим называется Empyrean, он позволит геймерам принять участие в масштабных космических сражениях. У игроков появится возможность управлять огромным космолётом под названием Railjack и с его помощью исследовать просторы галактики. При этом новый режим предусматривает сражения на кораблях и добавляет возможность взять звездолёт противника на абордаж.

В Empyrean также появится функция «связывания отрядов». С её помощью игроки смогут передавать данные о своей цели дружественному отряду и запрашивать помощь. Так, группы геймеров смогут объединяться для атаки на вражескую базу или шпионских операций по получению секретных данных противника. При этом в Empyrean появится возможность менять внешний вид своего корабля и его экипажа.

Разработчики обещают, что введение Empyrean повлияет на весь игровой процесс Warframe. Из-за обновления движка игры улучшится графика, а система обучения будет переработана для новых игроков. Также, заходя в игру, геймеры смогут увидеть кинематографический ролик, срежиссированный Дэном Трахтенбергом (предстоящий фильм по Uncharted).

Напомним, Warframe — это научно-фантастическая онлайн-игра, рассказывающая о расе воителей тенно, которые используют в бою специальные костюмы Варфреймы. Игроку предстоит выбрать для себя один из десятка таких костюмов и отправится в путешествие по солнечной системе, сражаясь с таинственными врагами.

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