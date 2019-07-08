Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM

Калининский районный суд Санкт-Петербурга решил приостановить на 90 суток деятельность кафе «Евро кебаб» на проспекте Непокоренных, д. 6, корп. 2, после посещения которого более 50-ти человек заболели сальмонеллёзом, из них более 30 человек пришлось госпитализировать.

При этом владелец индивидуального предприятия, которому принадлежит точка общепита, в суд не явился, сообщили 8 июля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В деятельности кафе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены многочисленные нарушения санитарного законодательства и элементарных норм безопасности и гигиены.

Как установлено, на кухне заведения на всех столах обрабатываются и сырые, и готовые продукты, полы и холодильное оборудование не содержатся в чистоте, товарно-сопроводительные документы и документы по безопасности и качеству на продукты не предъявлены, обнаруженные в кафе продукты не имеют маркировки и так далее. Кроме того, медицинские книжки сотрудников не были представлены, производственный контроль в кафе не организован.

По данным СМИ, из 31 госпитализированного 12 человек пока остаются в больницах. Все пострадавшие употребляли в кафе шаверму, в состав которой входила курятина, овощи и чесночный соус собственного производства. Среди пострадавших было много студентов, живущих в общежитиях рядом с кафе.

По предварительным данным, непосредственным источником сальмонеллёза стали куриные яйца и куриные полуфабрикаты. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

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