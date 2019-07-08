Москва, , 11:53 — REGNUM

К 2024 году все автодороги федерального значения в России будут обеспечены сотовой связью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков на парламентских слушаниях на тему «Вопросы развития цифровой экономики» в Госдуме.

«До конца 2024 года мы обеспечим сотовой связью все автодороги федерального значения. Это сложный и дорогой проект, учитывая масштабы нашей страны», — заявил Носков.

В рамках нацпроектов в России будут также внедрять технологии связи пятого поколения, добавил он.

«Уже в этом году появятся несколько зон 5G, четыре из них, в частности, появятся в Москве. До конца 2021 года сети пятого поколения появятся не менее чем в десяти городах-миллиониках», — подчеркнул он.