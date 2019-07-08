Хайкоу, Китай, , 10:39 — REGNUM

В госпитале города Хайкоу, столицы островной провинции Хайнань на юге Китая, было открыто первое в стране отделение по борьбе с тропическими заболеваниями, сообщает 8 июля газета China Daily.

Отделение, открытое во Второй аффилированной больнице при Хайнаньском медицинском университете, как ожидается, будет заниматься созданием медицинской базы обменов и сотрудничества со странами и регионами «Нового шелкового пути», заявил президент больницы Ван И.

Отметим, что порядка 40% населения мира проживает в тропических и субтропических регионах, а значит сильнее остальных подвержены риску заражения тропическими заболеваниями.

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