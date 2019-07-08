Таормина, Италия, , 08:39 — REGNUM

Фильм «Нерассказанная история Украины» американского режиссёра Оливера Стоуна получил Гран-при 65-го кинофестиваля в итальянском городе Таормина, сообщил 7 июля телеканал 112.ua.

Награду приняла команда, работавшая над фильмом. Помимо Оливера Стоуна, на сцену поднялись режиссёр Игорь Лопатёнок, телеведущая Оксана Марченко вместе с супругом — известным украинским политиком Виктором Медведчуком.

Фильм описывает события последних пяти лет, начиная с момента государственного переворота на Украине, который произошёл в начале 2014 года.

Напомним, в 2017 году Оливер Стоун представил четырёхсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным», посвящённый президенту Российской Федерации.

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