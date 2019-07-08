Чхонджу, , 07:43 — REGNUM

За 46 дней грибковое заболевание плодовых деревьев поразило более 90 га фруктовых ферм в провинции Чхунчхон-Пукто в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в 133 фруктовых садах провинции обнаружили опасное заболевание плодовых растений — черный рак.

Согласно представителям Службы сельскохозяйственных исследований провинции Чхунчхон-Пукто, черный рак был обнаружен в 72 садах (49,4 га) в городе Чхонджу, 54 садах (40,5 га) в городе Чечхон, в 7 садах (2,3 га) города Ымсон.

Общая площадь поврежденных деревьев составляет около 92,2 га.

На данный момент на территории 14 фруктовых ферм площадью 8,1 га ведутся тщательные проверки.

Известно, что в 2018 году данное грибковое заболевание поразило 36 фруктовых ферм общей площадью 29,2 га.

Черный рак — грибное заболевание плодовых деревьев. Обычно повреждает яблони, изредка груши и косточковые культуры. Черный рак может проявляться на листьях, цветах, плодах, но особенно опасен, когда гриб поражает кору на штамбе и скелетных ветвях дерева.

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