Вашингтон, , 23:25 — REGNUM

Информацию о том, есть ли среди пострадавших при взрыве газа в торговом центре (ТЦ) в американском штате Флорида граждане Российской Федерации, выясняет консульский отдел посольства РФ в США. Об этом сообщается на странице консульского отдела дипмиссии в соцсети Twitter.

Флаг России

«Консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн наши сограждане», — говорится в сообщении.

Дипломаты пояснили, что «запросили госдеп США» в соответствии с установленной процедурой.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв в американском штате Флорида произошел в одном из ТЦ 6 июля. По предварительны данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек.

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