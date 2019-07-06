Анкара, , 13:23 — REGNUM

Турецкие СМИ подвергли резкой критике американское издание The Washington Post за публикацию статьи одного из главарей террористической организации Рабочая партия Курдистана Джемиля Байыка.

Как сообщили в Ассоциации издателей Анатолии (AYD), готовность поддержать совместное письмо изъявили представители 320 органов СМИ Турции. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в AYD подчеркнули: «Публикация в The Washington Post — скандал! Подобные действия не имеют ничего общего со свободой слова. Американская газета проводит открытую пропаганду терроризма».

Ассоциация отметила: «Мы продолжим выступать против любых проявлений терроризма, осуждая пропаганду преступной деятельности. Призываем международное сообщество занять единую позицию против терроризма».