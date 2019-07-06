Анкоридж, США, , 03:11 — REGNUM

Температурный рекорд зафиксирован в городе Анкоридже (штат Аляска, США), сообщает Associated Press.

По данным синоптиков, 5 июля в городе температура воздуха превысила 32,2 °С, чего до сих пор не было. Выше всего температура воздуха была здесь полвека назад и составляла 29,4 °С.

Другой температурный рекорд зафиксирован в другом городе на Аляске — в Кенае, где воздух 5 июля прогрелся до небывалых 31,67 °С.

Напомним, на крайнем севере Аляски климат арктический, на юго-востоке и в Джуно — административном центре штата — морской, на севере штата — субарктический морской, в Южной Центральной Аляске — субарктический с коротким и прохладным летом, а во Внутренней Аляске климат считается экстремальным: в этом регионе были зафиксированы как самые высокие, так и самые низкие температуры.

Анкоридж находится в Южно-Центральной Аляске, климат в этом городе является показателем климата всей этой части штата. Город Кенай находится на западной стороне одноимённого полуострова на берегу залива Кука.

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