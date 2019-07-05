Москва, 5 июля 2019, 16:20 — REGNUM
Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами в школах. Она полагает, что в гаджетах не нужно, в первую очередь, видеть зло.
«Нынешние дети и школьники растут в эпоху массовой цифровизации. В связи с этим они обладают совершенно иными методами восприятия и обработки информации по сравнению с более старшим поколением. Уже в 2−3 года дети легко управляются со смартфонами, а в 5−6 уже помогают осваивать гаджеты взрослым. Конечно, цифровизация всего общества имеет и негативное влияние — низкий уровень желания учиться и работать у подрастающего поколения, постоянная конкуренция педагогов с многочисленными развлекательными приложениями в телефонах и других гаджетах.
Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах к 1 сентября озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В её обращении в Роспотребнадзоре говорится о поддержке предложения учительского сообщества запретить ученикам пользоваться телефонами в школе.
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