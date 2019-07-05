Баку, , 16:15 — REGNUM

Французские южные территории в южной части Индийского океана, расположенные более чем в 2000 км от любого континента, были включены 5 июля в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что представители 21 страны — члена комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, собравшиеся в Баку (Азербайджан), приняли «единогласное» решение включить эти территории в список объектов природного наследия.

Напомним, Французские южные и антарктические территории — это заморская территория Франции, обладающая особым статусом. В её состав входят острова Амстердам и Сен-Поль, острова Крозе, острова Кергелен, земля Адели и острова Эпарсе.