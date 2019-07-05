Москва, , 14:27 — REGNUM

В Казани сотрудники полиции задержали кассира Башкирии, подозреваемую в краже 20 млн рублей из банка. Видео операции, которая была проведена сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Башкирии во взаимодействии с оперативниками Управления ФСБ по республике и МВД по Татарстану опубликовано на официальном сайте МВД РФ.

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«В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьёй скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Собственную мать невольно выдала полицейским одна из дочерей, позвонив дедушке, — полицейские зафиксировали звонок и установили место, откуда он производился.

На кадрах видно, как двух женщин в наручниках выводят из дома и сажают в полицейскую машину. Подозреваемая в крупной краже 36-летняя уроженка города Салавата стыдливо прячет лицо от камер.

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Как сообщало ИА REGNUM, о краже крупной суммы (свыше 20 млн рублей) из банковской кассы в полицию 27 мая 2019 года сообщил представитель банка в Башкирии. Под подозрение в совершении преступления попала одной из сотрудниц коммерческой организации — кассир, 1983 года рождения. Прибывшие по её месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. В настоящее время она находится под стражей. Такую меру пресечения для неё избрал суд.

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