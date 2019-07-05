Солнечногорск, Московская область, , 13:20 — REGNUM

Масштабный молодежный форум «Территория смыслов» начинается в этом году со смены, организованной АНО «Россия — страна возможностей». Смена пройдет с 5 по 11 июля. В ней примут участие порядка 1000 студентов со всей России, в числе которых дипломанты олимпиады «Я — профессионал». Результаты олимпиады, которая проводилась по 54 направлениям, были подведены в начале апреля. А сейчас, когда студенты-победители закрыли сессию, многие из них получили возможность принять участие в «Территории смыслов».

В преддверии открытия форума нам удалось побеседовать с двумя участницами олимпиады, которые как раз пакуют чемоданы в подмосковный Сенеж, где пройдет форум. Любовь Арсеньева — студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, а Адиля Хадиуллина только что закончила третий курс Казанского национального исследовательского технологического университета. Девушки пока не знакомы друг с другом, но их уже очень многое объединяет. Так, они обе стали победителями олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Дизайн».

Адиля, вы победили в олимпиаде, а сейчас еще и прошли отбор на форум «Территория смыслов». Скажите, с какими планами вы едете на форум?

Адиля Хадиуллина: Я очень рада, что стала победителем. Это не только признание моих заслуг в учебе, но и открывающиеся возможности встретиться с единомышленниками на «Территории смыслов». Я учусь в Татарстане и скоро стану дипломированным дизайнером современного костюма, поэтому мне не терпится познакомиться со своими коллегами, как и я показавшими высокий результат в «Дизайне» на олимпиаде.

Любовь, отбор на «Территорию смыслов» был достаточно строгим, и вы его прошли. Какие у вас ожидания от участия в главном молодежном форуме года?

Любовь Арсеньева: Когда организаторы «Территории смыслов» позвонили мне и сообщили, что я прошла отбор на форум, я радовалась не меньше, чем, когда узнала о своей победе на олимпиаде! Победа в интеллектуальных соревнованиях — это своего рода веха, отметка, которую ты поставил и должен идти дальше. А участие в форуме, встречи с интересными людьми, преподавателями и экспертами — это то, что определяет твой вектор развития. Я знаю, что на форуме будут ребята, которые победили в направлении «Дизайн», будут те, кто занимается PR, журналистикой и информационными технологиями. Разве это не шанс нам всем перезнакомиться, заразить друг друга своими идеями и вместе их реализовывать?

Адиля, состоявшиеся дизайнеры утверждают: чтобы стать профессионалом, мало только университета, нужно быть постоянно вовлеченным в работу. Скажите, вы занимаетесь какими-нибудь внеучебными проектами?

Адиля Хадиуллина: У меня есть мечта: я хочу спроектировать и выпустить в продажу свою коллекцию детской одежды. Современные родители уделяют внимание не только экологичности, эргономике того, что носят их дети, но и фасону, принтам и другим аспектам, за которые непосредственно отвечает дизайнер по костюму. В то же время детская мода не так зависит от постоянно меняющихся трендов, как взрослая. Значит, в ней больше свободы для творчества. Несмотря на то, что в университете нас учат не только проектировать костюм, но и кроить, и шить, я понимаю, что создание коллекции и ее вывод на рынок — это труд команды, в которой должны быть представлены профессионалы с разными компетенциями.

Любовь, на «Территории смыслов» вы познакомитесь со своей сверстницей и коллегой — Адилей Хадиуллиной. Адиля едет из Казани с желанием встретить коллег, которые помогут воплотить ее мечту — выпустить коллекцию детской одежды. Вы готовы к диалогу с молодой кутюрье?

Любовь Арсеньева: Моя специальность — промышленный дизайн, но к концу третьего курса я пришла к мысли, что мне больше интересен графдизайн, полиграфия, коммуникационные визуальные решения. Могла ли бы я быть полезной Адиле в ее работе над созданием коллекции детской одежды? Конечно, да! Несмотря на то, что я плохо представляю, по каким законам проектируется одежда, я могу подсказать цветовые решения или создать принты для ткани. Кроме того, каждое предложение на рынке нуждается в визуальном оформлении: начиная от упаковки, заканчивая рекламой. Мне было бы интересно попробовать свои силы в создании визуальной концепции нового продукта и разработать рекламные материалы. Проблема заключается только в том, что дизайнер не обладает достаточными знаниями в области маркетинга, поэтому нам придется взять в свою команду ребят, которые стали дипломантами олимпиады «Я — профессионал» по рекламе и связям с общественностью!

Адиля, ваша коллега Любовь Арсеньева справедливо заметила, что для реализации вашего стартапа нужны маркетологи и другие специалисты. Скажите, кого еще, кроме победителей по направлению «Реклама», вы видите в своей команде?

Адиля Хадиуллина: Мы обязательно обратимся к победителям по «Программированию и информационным технологиям», чтобы нам помогли с созданием сайта: сегодня, если тебя нет в интернете, тебя нет нигде! И, безусловно, нам не обойтись без квалифицированной помощи в менеджменте и финансах.

Любовь Арсеньева: Кажется, что олимпиада специально была создана, чтобы Адиля состоялась как детский кутюрье! А если серьезно, то нам есть чему научиться друг у друга. Будет очень здорово, если мы обменяемся контактами и не потеряемся сразу после завершения форума.

Совсем скоро Адиля Хадиуллина и Любовь Арсеньева познакомятся, смогут поделиться своими идеями, и найти новых коллег-энтузиастов для своих проектов.

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