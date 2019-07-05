История вопроса

Деятельность государства в сфере развития потенциала молодёжи носит название молодёжной политики и включает себя целый комплекс мер - от информирования и обучения до законотворчества и развития кадрового, научного потенциала. Задача молодёжной политики - развить потенциал молодых россиян и дать возможность для эффективной самореализации. "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года" относят к молодёжи граждан в возрасте от 14 до 30 лет, но в некоторых случаях, прописанных в нормативных актах, к этой категории могут отнести лиц до 35 и более лет.