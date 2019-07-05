Москва, 5 июля 2019, 12:52 — REGNUM
Сегодня, 5 июля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов-2019», сообщается на сайте Кремля.
Президент отметил, что «Территория смыслов» замечательный проект, он объединяет молодёжь, которая стремится реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям.
«Опыт и знания приобретённые на форуме обязательно пригодятся в будущем», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам плодотворной работы.
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Как сообщало ИА REGNUM , всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов-2019» впервые пройдёт на берегах озера Сенеж в Московской области.
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