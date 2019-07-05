Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM

Не более двух суток понадобилось полиции Петербурга, чтобы задержать злоумышленника, с ножом в руках угрожавшего убийством активисту общественной организации во время рейда против незаконной торговли в Невском районе города.

Задержанным в ходе оперативно-розыскных действий оказался 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который полностью изобличен в совершении преступления, сообщили 5 июля ИА REGNUMв пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Органами МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания ему судом меры пресечения.

Напомним, 2 июля в полицию Невского района очевидцы сообщили о драке между активистом, который вёл видеосъемку несанкционированной торговли на улице Коллонтай, и продавцом фруктов.

Позже в полицию Невского района обратился 37-летний общественник с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник угрожал ему убийством, после чего скрылся.

По данным СМИ, в этот день в Невском районе проходило два рейда против незаконной торговли с участием чиновников и общественных организаций по защите прав потребителей. Во время первого рейда тот же агрессивный мужчина с бородой мешал составлению административного протокола. Во время второго рейда он напал на активистов, при этом держал в руках нож.

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