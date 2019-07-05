Воронеж, , 11:05 — REGNUM

Рост смертности от новообразований зафиксирован в Воронежской области за четыре месяца 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Злокачественная опухоль Nephron

По статистическим данным, за январь-апрель 2019 года смертность составила 207,6 на 100 тыс. населения — за тот же период 2018 года этот показатель составил 178,2 на 100 тыс. населения. Для сравнения — среднероссийский показатель составляет 208,4 (203,5 в 2018 году). В 2018 году новообразования в структуре причин смертности в Воронежской области занимали 12,5% (16,3% — в РФ), в 2019 году — уже 13,7% (16% по России). 16,2% людей, умерших от онкологических заболеваний в 2019 году, — это пациенты от 80 лет и старше, долгие годы находившиеся на учете в онкодиспансере. Как говорят в облздраве, именно лечение сохранило им несколько лет жизни.

«Ситуация по онкозаболеваемости и смертности в Воронежской области аналогична общемировой — максимальный рост смертности больных регистрируется на втором-третьем году после выявления рака. Эта закономерность отчасти объясняет рост показателя смертности за счет накопления пациентов этой группы при увеличении продолжительности их жизни. По статистике большинство пациентов с раком на поздних стадиях, несмотря на усиленное лечение, погибает в течение первого года после обнаружения заболевания», — объясняют в департаменте здравоохранения.

При этом специалисты отмечают — по статистике, каждый пятый онкобольной умирает от сопутствующей патологии или внешних причин. Именно с этим фактом связывают рост смертности от болезней системы кровообращения в 2018 году.

«В этом году при установлении причин смерти у лиц с конкурирующими болезнями было больше выставлено причин, связанных со злокачественными новообразованиями (ЗНО), так как для большей статистической достоверности с учетом правил МКБ 10 при наличии двух конкурирующих заболеваний одинаковых по тяжести предпочтение отдается в пользу новообразований. Мы видим рост смертности от ЗНО и снижение от БСК на фоне общей позитивной тенденции снижения смертности от всех причин на 3%. Рост доли пациентов, умерших от новообразований, составил 1% пункт или на 9,6%, при росте показателя смертности на 20%», — подчеркивают в департаменте здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила о катастрофических потерях среди населения РФ — за четыре месяца, по приведенным ею данным, естественная убыль населения составила около 149 тысяч человек. Она также заявила, что многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности.