Рошфор, , 09:45 — REGNUM

Внимание средств массовой информации приковано к необычному судебному процессу, начавшемуся 4 июля в городе Рошфор на западном побережье Франции. Подан иск против петуха по кличке Морис: истцы обвиняют его в слишком громком пении по утрам, пишет газета Kronen Zeitung.

Сам подсудимый в зале суда не появится. По словам его хозяйки Корин Фессо, Морис переживает стресс и в данный момент страдает от приступа хрипоты. Истцы — живущая по соседству пожилая пара. Их спальня находится в нескольких метрах от курятника Мориса, и каждое утро в 6:30 пенсионеры «наслаждаются» ранним пробуждением от громких криков петуха. Их адвокат подчеркивает, что они живут в жилом комплексе, а не в селе, и просто хотят покоя.

Повышенное внимание прессы к этому делу объясняется и тем, что петух является символом Франции. Также он символизирует непонимание между сельскими жителями и приезжими горожанами. Глава одной из деревень близ Рошфора предложил поставить под защиту традиционные звуки сельской местности как «национальное культурное достояние».