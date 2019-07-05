Магас, , 09:25 — REGNUM

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов держит ситуацию с семилетней девочкой, оказавшейся жертвой истязания родных, под личным контролем. С первых сообщений об этом трагическом инциденте он находится в курсе происходящего и следит за ходом лечения ребенка.

Калиматов поручил главе минздрава связаться с институтом Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), чтобы специалисты центра смогли оказать помощь местным врачам своими консультациями во время операции, сообщила министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

«Желаю скорейшего выздоровления девочке. Примем все возможные меры для этого. Ход расследования уголовного дела буду держать под контролем», — приводит РИА Новости слова врио главы Ингушетии.

Напомним, 4 июля в детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия была доставлена девочка, 2012 года рождения, с множественными телесными повреждениями. Врачи тут же приступили к реанимационным мероприятиям, уведомив о произошедшем правоохранительные структуры. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что ребенок проживал у своей тети, которая объяснила гематомы и ссадины на теле девочки тем, что она якобы упала в яму во дворе. Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила в своем Instagram, что женщина задержана по подозрению в истязании своей племянницы.