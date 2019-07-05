Барнаул, 5 июля 2019, 08:36 — REGNUM
Отношение к проведению дополнительных тестов для водителей на психоактивные вещества только положительное, отметил кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM законодательную инициативу Минздрава РФ.
Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение ввести обязательное тестирование водителей на предмет употребления психоактивных веществ в ходе медицинских осмотров по допуску к вождению предложил Минздрав РФ в целях улучшения ситуации с дорожной безопасностью в стране.
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