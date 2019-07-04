Москва, , 01:43 — REGNUM

Обязательное тестирование водителей на предмет употребления психоактивных веществ в ходе медицинских осмотров по допуску к вождению предложил ввести Минздрав РФ, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что тестирование, если новшество утвердят, будут проходить водители транспортных средств при получении медицинской справки для ГИБДД, а также те, кто собирается получить водительское удостоверение.

Целью нововведения заявлено улучшение ситуации с дорожной безопасностью в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ предложили проверять на медосмотрах учащихся техникумов и вузов на наличие наркотических веществ в крови.

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