Нур-Султан, , 07:16 — REGNUM

До 2021 года в Казахстане будет создано 180 новых колледжей и 20 передовых вузов. Об этом 4 июля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании совета иностранных инвесторов в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, на первом этапе из республиканского бюджета для достижения поставленной цели планируется выделить 58 млрд тенге ($151 млн). Глава государства подчеркнул, что важно обновить и модернизировать образовательные программы.

Токаев отметил, что система подготовки кадров имеет ряд недостатков К ним относятся слабая материально-техническая база колледжей, несоответствие выпускников требованиям рынка труда и дефицит квалифицированных преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что расходы на образование в республике планируется увеличить до 5% от валового внутреннего продукта.

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