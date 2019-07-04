Москва, , 20:44 — REGNUM

Власти Российской Федерации выдали властям Франции гражданина Грузии Севдина Брояна, который ранее был объявлен в розыск за организацию преступного сообщества и отмывание денежных средств. Об этом сегодня, 4 июля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Задержание преступной группировки

Французские правоохранительные органы предоставили своим российским коллегам информацию о деятельности ОПГ, созданной Брояном. Во Франции был арестован 21 член данной ОПГ. Было изъято оружие, инструменты для взлома, похищенное имущество и около 60 тыс. евро наличными. Броян успел скрыться в России, но был задержан в подмосковном Реутове в апреле 2018 года.

В Москве российские правоохранительные органы передали своим французским коллегами задержанного Брояна.