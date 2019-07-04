Ватикан, , 16:53 — REGNUM

Встреча президента России Владимира Путина и главы католической Церкви папы Франциска является «важной и полезной», написал в своем Telegram-канале в четверг, 4 июля, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском Kremlin.ru

«Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения Церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной», — отметил Легойда.

4 июля президент России совершает визит в Италию и Ватикан. В его программе — встречи с главой католической Церкви папой Франциском, а также с формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.