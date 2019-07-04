Ватикан, 4 июля 2019, 16:53 — REGNUM
Встреча президента России Владимира Путина и главы католической Церкви папы Франциска является «важной и полезной», написал в своем Telegram-канале в четверг, 4 июля, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.
4 июля президент России совершает визит в Италию и Ватикан. В его программе — встречи с главой католической Церкви папой Франциском, а также с формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.