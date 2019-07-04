Киев, , 13:58 — REGNUM

Правоохранители Великобритании и Украины пресекли деятельность группы, возившей контрабандные сигареты с Украины в Европу. Об этом сообщило 3 июля посольство Великобритании на Украине на своей странице в социальной сети Twitter.

«Налоговая и таможенная служба Великой Британии и Служба безопасности Украины нанесли скоординированный удар по международной преступной группе», — сказано в сообщении.

На фотографиях, опубликованных под сообщением, видны поддоны со стопками сигаретной полиграфии, а также ящики с контрабандными сигаретами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерские пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины контрабандные сигареты на сумму около $30 тыс.

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