Москва, , 14:32 — REGNUM

В пресс-центре REGNUM началась пресс-конференция «Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года».

Среди участников пресс-конференции — российские и норвежские экологи, эксперты, общественные деятели и журналисты: эколог, руководитель Природоохранного союза Норвегии Курт Оддекалв, руководитель НКО «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв, журналист, руководитель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова, руководитель ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян, редактор портала Barents News Тимофей Суровцев, журналист, радиостанция «Эхо Москвы» Дарья Митина, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков, член Общественной палаты РФ Василий Ходяков, эксперт по радиационной безопасности Ирина Пахомова, эксперт-океанолог Владимир Латка, эксперт, офицер МЧС РФ Александр Двиган и специалист по морским биоресурсам Вероника Тарбаева.

Приглашаем присоединиться к просмотру.