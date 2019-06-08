В Калужской области перед судом предстанут подозреваемые в мошенничестве

Калуга, , 19:48 — REGNUM В Калужской области перед судом предстанут восемь граждан, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования, сообщила 8 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.

По версии следствия, ещё в период с 1 января по 6 октября 2016 года, находясь на территории города Балабаново Калужской области, подозреваемые имея в пользовании реквизиты и печати пяти различных юридических лиц, изготовили подложные справки о доходах на свое имя, копии трудовых договоров и трудовых книжек и предоставили их в местное отделение дополнительного офиса АО «Россельхозбанк», отметила она.

Лепёхина добавила, что группу лиц подозревают в том, что они заключили с АО «Россельхозбанк» шесть различных кредитных договоров на общую сумму более 57 миллионов рублей, не намереваясь выплачивать полученные кредитные денежные средства. В результате заключенных договоров банку был причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

Двум обвиняемым предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений. Шести гражданам — по одному эпизоду. Между тем, подозреваемые в мошенничестве вину в совершении данного преступления не признали.

Прокуратура Боровского района Калужской области считает, что вина обвиняемых подтверждается собранными по делу доказательствами и намерена в полном объеме поддержать обвинение в судебном заседании. Санкция части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с крупным денежным штрафом.

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