Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM

На Среднем Урале практически вдвое повысилась средняя собираемость платежей за вывоз мусора. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшний день средняя собираемость по региону — 62%, тогда как по итогам первого квартала она «гуляла» в районе 20−30%, сообщил чиновник.

«Я могу с уверенностью сказать, что к концу года мы выйдем на показатели 70−75% собираемости», — сказал министр.

Благодаря верификации базы данных платежи стали платить юридические лица, которые на первых этапах отказывались от заключения договоров.

Напомним, к апрелю 2019 года уровень собираемости «мусорных платежей» находился в районе 30%. Низкую собираемость тогда оправдывали тем, что система «только-только настраивается».

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