Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM

На Урале представители РПЦ и так или иначе связанные ней люди скорбят об утрате в Курганской области Чимеевской иконы. Свои переживания по этому поводу они выражают в том числе и в соцсетях.

«Говорят Чимеевская икона Божией Матери утрачена, печально, горько. Помню ее привозили в 90х годах в Екатеринбург», — написал на своей странице в Facebook бывший священник Алексей Новожилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Курганской области сгорел деревянный храм, который входил в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Огонь повредил и икону. Металлический оклад сохранился, но святой лик оказался сильно повреждён.

Чудотворная Чимеевская икона — это всемирно известная святыня. Она, как считается, дарует исцеление. Эта святыня претерпела множество испытаний, в том числе и пожаром. В 1770 году в селе Чимеево тоже сгорел храм. Тогда икона была практически не повреждена, только на щеке у Богородицы заметили небольшое потемнение.

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