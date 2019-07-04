Джуба, , 09:04 — REGNUM

Конфликт в регионе Южного Судана усилился после подписания мирного соглашения. Сотни мирных жителей были изнасилованы и убиты враждующими группировками, передает VOA Africa со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций (ООН).

В Миссии ООН в Южном Судане (UNMISS) сообщили, что гражданские лица были «преднамеренно и жестоко избиты» в регионе Центральной Экватории с момента подписания соглашения в сентябре 2018 года.

В докладе ООН отмечается, что по меньшей мере 104 человека были убиты в результате нападений на деревни в южном регионе. Примерно такое же число женщин и девочек было изнасиловано или подверглось другим сексуальным домогательствам в период с сентября 2018 года по апрель 2019 года. Многие были взяты в плен вооруженными группами, чтобы служить «женами», говорится в документе.

Кроме того, вспышка насилия вынудила более 56 000 мирных жителей покинуть свои дома и переместиться в другие регионы Южного Судана, а еще 20 000 пересекли границу с Угандой и Демократической Республикой Конго.

Напомним, война в Южном Судане вспыхнула в 2013 году, когда президент Сальва Киир обвинил своего бывшего заместителя и другого бывшего лидера повстанцев Рика Мачара в подготовке заговора. Конфликт был омрачен насилием на этнической почве и жестокостью, в результате которой погибли около 380 000 человек, а около четырех миллионов покинули свои дома.

В миротворческой миссии ООН в Южном Судане сообщили, что в целом с тех пор, как Киир и Мачар подписали мирное соглашение, произошло «значительное снижение» насилия по всей стране.

«Тем не менее Центральная Экватория была исключением из этой тенденции, особенно в районах, окружающих Йей, где продолжаются нападения на мирных жителей», — говорится в докладе.