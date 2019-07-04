Горно-Алтайск, , 08:51 — REGNUM

Людей беспокоят низкие зарплаты, качество дорог и отсутствие рабочих мест

Жители Республики Алтай рассказали про главные проблемы в регионе, которые их беспокоят. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, опрос среди 1,5 тыс. жителей республики провёл Центр развития РА.

«Подтверждается та проблематика, которую мы выявили ранее. Чаще всего люди называют низкие зарплаты, этот пункт выбрали более 70% опрошенных. На втором месте — качество дорог, которым недовольны 65%. На третьем — нехватка рабочих мест, более 60%. В пятерку также вошли высокие тарифы на услуги ЖКХ и рост цен», — сообщил о результатах исследования временно исполняющий обязанности главы республики Олег Хорохордин.

Координатор Центра Айдар Мызин рассказал ему, что во время опроса жители также вносили свои конкретные предложения в будущую стратегию развития региона.

Так, они попросили включить в документ такие пункты, как улучшение состояния дорог, повышение качества жизни, развитие сельского хозяйства. Приоритетными также назвали обеспечение доступного образования, создание условий для занятий спортом, формирование новых рабочих мест.

Опрос был инициирован самим исполняющим обязанности главы в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре текущего года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Хорохордин выдвинул свою кандидатуру от партии «Единая Россия».

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