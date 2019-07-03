Североморск, Мурманская область, , 13:46 — REGNUM

Очевидцами аварии, произошедшей на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море и унёсшей жизни 14 офицеров Военно-морского флота, стали местные рыбаки, которые в тот момент ловили рыбу на выходе из Кольского залива.

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По их словам, которые приводит портал «СеверПост», подводная лодка поднялась на поверхность в 21:30.

«Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — рассказал рыбак.

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После этого к подлодке подошёл военный корабль и два буксира. Полтора часа спустя субмарина в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы, где базируются подлодки.

Как заверили рыбаки, никаких признаков пожара они не наблюдали, поэтому и решили, что ничего особенного не произошло. Только потом им сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела.

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По словам источника портала в военных кругах, всплывшей подлодкой являлась АПЛ «Подмосковье». Якобы именно на её борту была размещена глубоководная станция АС-12, которую называют «Лошарик».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море, погибли 14 моряков-подводников. Пятерых выживших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске. Трагедия произошла 1 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу лично поехать в Североморск, заслушать доклады, а после ознакомления с ситуацией на месте доложить о ней главе российского государства.