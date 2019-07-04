Набережные Челны, Татария, , 04:03 — REGNUM

Семье беженцев с Украины, чья просьба о помощи с оформлением российского гражданства прозвучала в ходе «прямой линии» президента РФ, начали выдавать паспорта граждан России. Первыми их получили трое совершеннолетних детей семьи Люльковичей — Джимми, Ричард и Екатерина. Вручение документов прошло 3 июля 2019 года в отделе полиции № 3 «Центральный» УМВД России по Набережным Челнам, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Вручение паспорта РФ Екатерине Люлькович Мвд.рф

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Напомним, в ходе «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 20 июня 2019 года, в эфир попал вопрос от семьи беженцев с Украины. Глава семьи — Владимир Люлькович занимался в украинском Дзержинске (сейчас — Торецк) изготовлением музыкальных инструментов, сейчас с девятью детьми, супругой и другими родственниками он живёт в Набережных Челнах. Как отметил в эфире Владимир о причинах отъезда — «убивать своих не хотим». В Татарии у семьи возникла проблема с оформлением гражданства Российской Федерации, так как под действие апрельского указа Владимира Путина об упрощённом порядке они не попадают. Он действует для жителей, постоянно проживающих в отдельных районах ЛНР и ДНР. После «прямой линии» семье предложили принять участие в уже действующей государственной программе добровольного переселения. Люльковичи согласились.

3 июля временно исполняющий обязанности главы УВМ МВД по РТ, полковник полиции Рустем Аманов вручил российские паспорта 22-летнему Джимми, 24-летней Екатерине и 28-летнему Ричарду Люльковичам. Правовой статус остальных членов семьи также будет закреплён, в отношении них работа продолжается.

«В отделе полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны Республики Татарстан прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам, прибывшим в нашу страну в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины», — отметила Ирина Волк.