Беженцы с Украины получат российские паспорта: итоги «прямой линии» Путина

Набережные Челны, Татария, , 06:09 — REGNUM Многодетная семья Люльковичей, переехавшая с Украины в Набережные Челны (Татария) и обратившаяся с проблемой получения гражданства на прямую линию Владимира Путина, примет участие в государственной программе добровольного переселения. Это позволит им в ускоренном режиме получить гражданство. Об этом сообщило издание «Татар-информ» со ссылкой на заявление заместителя начальника Управления по вопросам миграции МВД по республике Елены Соловьевой.

Соловьева уточнила, что обращение беженцев МВД России рассмотрело.

«Принято решение об оказании помощи, найдены варианты, которые помогут в ускоренном порядке решить вопрос с приобретением гражданства. Данная семья подала заявление на участие в государственной программе добровольного переселения, которая работает на территории республики», — цитирует Соловьеву издание.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президента РФ, прошедшей 20 июня 2019 года, семья беженцев из украинского Дзержинска, переехавшая в Россию в 2014 году, попросила у Владимира Путина содействия в получении гражданства. Семья, где девять детей, не подпадает под апрельский указ главы государства, которым был упрощён порядок оформления гражданства РФ для жителей постоянно проживающим в отдельных районах ЛНР и ДНР.

На просьбу многодетной семьи с девятью детьми Владимир Путин обещал посмотреть, что можно изменить в законодательстве, чтобы «и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, процесс был максимально либеральным».

Решение проблемы семьи Люльковичей было найдено в программе добровольного переселения соотечественников, которая уже работает в России и республике. На начало апреля 2019 года в программе приняли участие 73 региона. За первый квартал от соотечественинков было принято 15,5 тыс. заявлений, в которые включены 35,9 тыс. человек. С Украины поступило 13,4% заявлений от их общего числа.