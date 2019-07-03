Махачкала, , 14:06 — REGNUM

Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Инстанция отказалась смягчать журналисту меру пресечения, передаёт 3 июля корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев подозревается в участии в деятельности террористической организации и финансировании боевиков. По версии следствия, журналист под видом благотворительной деятельности переводил средства для нужд членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, Гаджиев был задержан рано утром 14 июня, а 18 июня Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу на два месяца. Сам журналист категорически отрицает свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям. В его невинности уверены и коллеги, которые путём различных акций пытаются добиться общественного резонанса вокруг данного дела.

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