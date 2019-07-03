Лондон, , 12:45 — REGNUM

Автомобильный номер «AJ1» продан на торгах в Англии за £243 тыс., что соответствует $306,6 тыс. Номерной знак стал одним из самых дорогих, когда-либо проданных в Соединенном Королевстве, сообщает 3 июля Daily Express.

Выставила номер на торги полиция английского графства Северный Йоркшир. Впервые он появился на автомобиле главного констебля майора сэра Роберта Боуэра в 1907 году.

Комиссар полиции графства Джулия Маллиган отметила историческую значимость номера, добавив при этом, что полученную от продажи крупную сумму денег можно потратить с большей пользой. Средства от продажи пойдут на создание мемориального сада полицейских в Норталлертоне и в фонд обеспечения безопасности дорожного движения.

Кто именно приобрел раритетный знак, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Лондоне выставили на продажу спортивный свитер принцессы Дианы, в котором она ходила на тренировки. Стартовая цена составит, предположительно, $5 тыс.

Читайте также: Толстовка принцессы Дианы уйдёт с молотка