Оренбург, , 11:33 — REGNUM

Демографическая ситуация в России, по прогнозам, должна стабилизироваться к середине 2020-х годов, но то, что она пойдёт вверх, — трудно сказать. Надо уменьшать смертность, повышать продолжительность жизни, за счет этого будет сохраняться более-менее стабильный состав населения, в том числе на региональном уровне. Это очень сложно, поскольку все взаимосвязано. Такое мнение выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения страны.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Шешуковой, главный фактор, который действует, — это уровень доходов, зарплат. Кроме того, действуют факторы, которые связаны с демографическими сдвигами 1990-х годов. Процессы практически завершаются, а роста рождаемости при этом не наблюдается. Проблему бедных семей власть почувствовала и начала реагировать, предусматривая определённые выплаты по уходу за детьми в возрасте до трёх лет. Поддержка в размере прожиточного минимума — существенная. Вместе с тем радикально эта мера ситуацию в стране не изменит.

«Я убеждена в том, что количество детей зависит не от уровня материальной поддержки страны, а от уровня культуры образования женщин и их профессионального статуса. Чем выше уровень культуры образования женщин и их профессиональный статус, тем меньше они рожают, это закономерность мировая — и ты хоть им пять раз заплати, они больше одного могут и не планировать. Тогда получается, что материальная господдержка действует только в отношении низко — или среднеоплачиваемых категорий граждан. Но они-то больше всех и рожают, поэтому я считаю, что матподдержка — это хорошо. Единственное — радикальные меры в виде запрета абортов — это неприемлемое решение!», — считает политолог.

Она отметила, что, согласно соцопросам, 35% студенческой молодежи готово остаться в Оренбургской области. Остальные видят перспективы за пределами региона. Кроме того, девушки и юноши без высшего образования в большинстве остаются на территории Оренбуржья. На них и надежда. Чтобы преломить сложившуюся демографическую ситуацию, необходимо уделять внимание и старшему поколению. По данным Всемирной организации здравоохранения, от медицины зависит 13−15% здоровья и продолжительности, остальное — от образа и уровня жизни.

Добавим, что до конца 2019 года в городских и районных больницах Оренбуржье откроется 25 гериатрических кабинетов. По словам и. о. министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, они станут центром притяжения пожилых людей, будут помогать решать их проблемы со здоровьем и заниматься профилактикой старческой деменции.

«Главная задача гериатрии — продлить период активного долголетия. Особенно важна в этой работе роль общественных и волонтерских организаций, — отметила и. о. министра. — Это замечательно, когда равный учит равного. В этой работе общественные организации очень сильны. И я уверена, что мы сможем найти точки соприкосновения, чтобы сделать наше взаимодействие максимально полезным для пожилых жителей Оренбуржья», — сказала и. о. главы минздрава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек.

По данным Оренбургстата, в 2016 году в Оренбуржье естественная убыль населения составила 196 человек, в 2017 году — 3390, а в 2018 году — 4419 человек.

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