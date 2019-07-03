Южно-Сахалинск, , 10:08 — REGNUM

Основная причина катастрофических демографических потерь в РФ — бедность и жизнь в условиях постоянного стресса. Таким мнением поделился официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич, комментируя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о росте смертности и падении рождаемости в РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пир во время чумы (cc) Екатерина Хозацкая. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина, Санкт-Петербург

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«Основная причина высокой смертности и низкой рождаемости — бедность. Когда у человека нет денег на еду, на теплую одежду, на жилье, на хорошие лекарства, он вряд ли проживет долго. Некоторые приводят в пример совсем нищие страны, где рождаемость очень высокая. Но, во-первых, это страны с определенными обычаями, во-вторых, там, в силу нищеты, нет возможности планировать рождение детей, в-третьих, там и смертность очень высока. Ну и, в-четвертых, мы же не хотим опуститься до уровня таких стран. Вторая причина, вытекающая из первой: люди живут в постоянном стрессе — бояться потерять работу, не заплатить ипотеку, лишиться жилья и так далее. В таких условиях вряд ли стоит говорить о росте численности населения. Я думаю, что, если правительство ничего не предпримет или будет предпринимать такие меры, которые иначе как косметическими не назовешь, то ситуация будет ухудшаться. Вот объявили борьбу с бедностью. Вроде все правильно. Но на Сахалине власти придумали удивительный «ход конем»: они будут приобретать для малоимущих приставки для цифрового телевидения, а на эту сумму увеличивать в своих отчетах их доходы. Это победит бедность? Люди начнут лучше питаться, лучше одеваться, лучше жить? Я даже не знаю, что это — то ли цинизм, то ли глупость». Алексей Лукашевич

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. За четыре месяца 2019 года только из-за роста смертности страна потеряла 149 тыс. человек. Рождаемость, по словам вице-премьера, тоже не растет. Член Общественного-политического и социально-экономического совета при губернаторе Хабаровского края Олег Белозеров обратил внимание на то, что, затевая пенсионную реформу, премьер Дмитрий Медведев говорил прямо противоположное: россияне стали жить дольше. Такая несогласованность в действиях и заявлениях, по мнению эксперта, говорит о том, что выбранный правительством РФ курс неверен.