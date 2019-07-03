Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM

Моряки-подводники, погибшие в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, могут быть похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где находятся могилы сотен военных моряков СССР и России. Однако решение о конкретном месте захоронения будет принято ближайшими родственниками погибших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 3 июля председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

Игорь Курдин ИА REGNUM

Напомним, СМИ сообщили, что погибшие 1 июля на Северном флоте моряки-подводники проходили службу в воинской части, дислоцирующейся в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Однако это не означает, что все погибшие являлись жителями Петербурга.

Игорь Курдин отметил, что Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников готов участвовать в организации прощания с погибшими, но для этого необходимо представлять, в какой степени трагедия затронула Северную столицу.

«До тех пор, пока не будет опубликован список погибших, пока мы не поймем, где живут и чего хотят родные и близкие погибших, клуб никаких действий предпринимать не будет. Однако, предполагая, что семьи погибших могут жить в Петербурге, мы уже связались с администрацией Серафимовского кладбища, чтобы они подобрали участок, где, возможно, будут похороны. Но всё будет зависеть от родственников», — рассказал Курдин.

На Серафимовском кладбище в последние десятилетия хоронят военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга. Игорь Курдин напомнил, что на этом кладбище только за последние 25 лет нашли приют более 300 военных моряков. Там же похоронены моряки-подводники времен Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои России.

«На кладбище установлен мемориал подводникам, погибшим на подлодке «Курск» в 2000 году. Там есть три могилы погибшим на подводной лодке «Комсомолец», мемориал погибшему в авиакатастрофе командованию Тихоокеанского флота», — сказал глава Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников.

Курдин отметил, что приоритетное право выбора места захоронения военного моряка остается за его вдовой, но обычно это решается всеми родственниками погибшего или умершего.

Он также подчеркнул, что ни о каком сборе пожертвований для помощи семьям погибших пока речь не идет. «Собирая деньги, надо знать, на что их собираешь, это адресная помощь», — пояснил Курдин.

Он также выразил уверенность в том, что государство, на службе которому погибли военные моряки, выполнит все свои обязательства перед их семьями, а сослуживцы погибших также позаботятся о том, чтобы близкие и родственники погибших не оказались в сложном финансовом положении.

«Мы хотим предупредить всех, что если появятся какие-то организации, которые объявят «сбор средств», то, возможно, это мошенники, которые просто хотят заработать на трагедии», — предупредил Игорь Курдин.

Он добавил, что с нынешним руководством ВМФ России клуб моряков-подводников поддерживает рабочие контакты.

«Если будут какие-то конкретные поручения главкомата ВМФ, безусловно, мы окажем содействие. К сожалению, у нас есть 25-летний опыт организации похорон военных моряков», — сказал Игорь Курдин.

Читайте также: Российскому флоту нужны новые противопожарные системы и суда-спасатели

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами пожара на глубоководном аппарате стали два Героя России

Читайте развитие сюжета: Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России