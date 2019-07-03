Грозный, , 08:44 — REGNUM

Правоохранительные органы установили личность бандита, напавшего на блокпост в Чечне. Им оказался уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Об этом 2 июля сообщил в ходе совещания по вопросам обеспечения общественной безопасности, профилактики экстремизма и терроризма министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что общественная безопасность в республике обеспечивается на должном уровне, об этом говорит то, что «любая атака террористов молниеносно пресекается правоохранительными органами». Тем не менее инцидент на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе раскрыл определенные недочеты, считает Кадыров, которые должны быть устранены.

«При этом активизация одиночных нападений говорит о необходимости усиления оперативной и профилактической деятельности. Террористов следует выявлять до совершения ими преступлений», — призвал чеченский лидер.

Напомним, 1 июля на сотрудников полиции, которые несли службу на блокпосту № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни, было совершено нападение. Вооруженный ножом бандит ранил прикомандированного из Кемеровской области полицейского, а затем бросил гранату. Ответным огнем он был нейтрализован. От полученных ранений сотрудник полиции умер по дороге в больницу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за атаку боевика взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).