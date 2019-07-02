* ИГ — запрещённая в России организация

Ачхой-Мартан, , 22:31 — REGNUM

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила о своей ответственности за нападение на полицейского в Чечне, произошедшее 1 июля.

Террорист Sntat.ru

Об этом 2 июля сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистских радикалов в интернете.

Напомним, 1 июля на контрольно-пропускном пункте № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чечни 26-летний местный житель нанёс полицейскому удар ножом и бросил гранату внутрь блокпоста. Преступник был застрелен на месте. Старшина полиции Александр Дворников, командированный в Чечню из Кузбасса, скончался по пути в больницу.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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