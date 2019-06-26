Москва, , 11:55 — REGNUM

Решение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о финансовой поддержке семей — о повышении пособия с 50 рублей до 10 тыс. рублей — будет важным для тех, кто уже попал в затруднительное положение (потеря рабочего места, отсутствие повышения заработной платы при текущем инфляционном давлении, не погашенные потребительские кредиты и т.д.). Наличие детей до трёх лет, и финансовые трудности таких семей — эту главную проблему сейчас разрешает государство, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако сказать, что решение о финансовой поддержке станет мощным мотиватором для создания семей, повышения рождаемости в стране — это сомнительное утверждение. Получается, что в стране согласны на повышение рождаемости при том, что уровень грамотности населения, финансовой ответственности за свои семьи, сохранится низким.

«Получается, что будет появляться новое поколение, которое массово будет ждать помощи от государства и этой помощи постоянно будет не хватать. Вряд ли это станет толчком развития страны на годы вперёд. Технологический прогресс, наличие уже сейчас техники, которая замещает труд человека создаёт условия на будущие годы — нужна будет не просто неквалифицированная рабочая сила, а сильные специалисты различных секторов», — пояснила эксперт.

Вряд ли, что в семьях, в которых сейчас позволяют себе высокий уровень закредитованности и надежды только на государство, ребёнок сможет стать образованным специалистом, в котором будет нуждаться государство в будущем (через 10−20 лет и дальше).

«Президент России Владимир Путин сдержал свое обещание, убрать пособие в 50 рублей. Сумма в 10 тыс. рублей на детей до трёх лет вполне достаточная для проживания. Потребности детей в еде и одежде будут перекрыты полностью. Следующего повышения пособий можно ждать уже в 2019—2020 гг.», — считает Сальникова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» сказал, что детское пособие в 50 рублей «ничего не значит». 25 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам демографии объявил о повышении пособий с 50 рублей до 10 тыс. рублей.

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