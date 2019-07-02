Москва, , 18:37 — REGNUM

Более 25 тысяч человек посетили фестиваль гражданского общества «Добрые люди», открывшийся 29 июня в столичном парке Горького, за первые три дня его работы. Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, фестиваль, который проходит под девизом #длясебя! #длядругих! #длявсех!, знакомит жителей и гостей столицы с результатами работы успешных общественных проектов, дает возможность посетителям площадок самим принять участие в благотворительных акциях, стать волонтером.

В шести тематических зонах фестиваля только за первые три дня можно было принять участие более чем в 70 мастер-классах и интерактивах. Стоит отметить, что созданное в творческих студиях фестиваля направляется подопечным самых разных социальных учреждений России.

Так, более 400 писем было написано в дома престарелых и детские дома участниками мастер-классов благотворительных фондов «Старость в радость» и «Окно в мир». Тридцать семь гипсовых фигурок, раскрашенных участниками мастер-класса в тематической зоне «Наши люди», были отправлены в хоспис Зеленограда. Двадцать два аромасаше было направлено участниками мастер-класса тематической зоны «Наша среда» пациентам Тотьминского психоневрологического интерната Республики Мордовия. Девять картин, написанных участниками мастер класса «Правополушарное рисование», были отправлены в детский дом имени Ушинского Новгородской области.

На главной сцене фестиваля за три дня состоялось 40 выступлений артистов и творческих коллективов, в том числе четырех инклюзивных проектов, таких как московская театральная школа «Инклюзион».

«За годы работы с нашими актерами мы сделали огромный прорыв в понимании этих людей, в возможности вырвать их из мира темноты и глухоты и, как ни странно, в собственном развитии, — рассказала куратор школы Лариса Никитина. — Мало кто знает об их жизни, об их ежедневном подвиге жить, о том мужестве, которое требуется, чтобы просто выйти из подъезда, не то что на сцену».

Лекторий фестиваля «Добрые люди», расположившийся в летнем кинотеатре «Пионер», только за воскресенье посетили более ста человек. Всего за три дня работы фестиваля там состоялось 11 лекций на темы, посвященные решению самых разных социальных проблем.

На фестивале постоянно работает ярмарка, где представлено 45 благотворительных фондов. Каждый может подробно узнать об их работе, стать их волонтером или оказать посильную помощь, сделав пожертвование.

Фестиваль «Добрые люди» в парке Горького продлится до 7 июля. Каждый из его дней посвящен определенной теме: 3 июля — день активного долголетия; 4 июля — день защиты животных; 5 июля — день межнационального мира и согласия; 6 июля — день молодежных субкультур; 7 июля — день здорового образа жизни.

Полную программу фестиваля «Добрые люди» можно найти на страничке мероприятия в сети «В контакте» и по хештегу #добрыелюди2019.