Екатеринбург, 2 июля 2019, 13:51 — REGNUM
В Свердловской области могут воспользоваться опытом коллег из Челябинска, начав массово использовать газоанализаторы. Об этом заявил региональный министр экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра, его впечатлила практика, устоявшаяся в Челябинске. Там чиновники заключили соглашение с ГИБДД, после чего устроили замеры выхлопных газов у автотранспорта.
«Думаю, можно реализовать у нас нечто подобное», — сказал Кузнецов.
Как минимум, региону потребуется закупить газоанализаторы. Пока министр хочет ограничиться небольшой партией до 100 экземпляров. Предложение рассмотрят при корректировке текущего бюджета или формировании следующего.
Напомним, 5 февраля 2019 года учёные Оренбургского государственного университета разработали систему для анализа вредных веществ в атмосфере города. Для этого было предложено установить на специальный датчик-газоанализатор на служебном транспортном средстве, которое бы двигалось по определённому маршруту.
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