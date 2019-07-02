Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM

В Свердловской области могут воспользоваться опытом коллег из Челябинска, начав массово использовать газоанализаторы. Об этом заявил региональный министр экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, его впечатлила практика, устоявшаяся в Челябинске. Там чиновники заключили соглашение с ГИБДД, после чего устроили замеры выхлопных газов у автотранспорта.

«Думаю, можно реализовать у нас нечто подобное», — сказал Кузнецов.

Как минимум, региону потребуется закупить газоанализаторы. Пока министр хочет ограничиться небольшой партией до 100 экземпляров. Предложение рассмотрят при корректировке текущего бюджета или формировании следующего.

Напомним, 5 февраля 2019 года учёные Оренбургского государственного университета разработали систему для анализа вредных веществ в атмосфере города. Для этого было предложено установить на специальный датчик-газоанализатор на служебном транспортном средстве, которое бы двигалось по определённому маршруту.

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